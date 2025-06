Na manhã de hoje (09), durante “Operação Integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil , foram cumpridos 07 mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da cidade. A atuação conjunta das forças de segurança reforça o compromisso com a sociedade na luta contra o crime, retirando entorpecentes e armamentos ilícitos de circulação.

No bairro Vila Claro, na Rua Pedro Claro de Oliveira, durante as buscas numa residência, foi encontrado 01 revólver calibre .32, municiado com seis munições intactas, sobre uma estante na sala da casa. O morador assumiu a posse da arma no momento da vistoria. Com apoio da equipe do Canil e do cão K9 Blake, foi possível localizar *05 pedras grandes de crack (626 g), escondidas dentro de uma caixa de isopor na cozinha. Além disso, *08 porções de maconha (563g) foram descobertas na área externa, debaixo de umas pedras, dentro de um balde. Também foram apreendidos cadernos contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico e um celular de cor dourada.

Simultaneamente, no bairro Conjunto Bela Manhã, numa residência localizada na Rua Antônio Teixeira de Rezende, os policiais apreenderam 16 pedras de crack (4g) escondidas debaixo de um travesseiro, sobre uma cama. Além disso, foram apreendidos R$ 2.307,50 em dinheiro, distribuídos em notas e moedas diversas, além de anéis e embalagens plásticas utilizadas para o fracionamento da droga.

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional para os procedimentos legais cabíveis.

A integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil fortalece o enfrentamento ao crime, promovendo operações mais eficazes e garantindo maior proteção à população e ações desta natureza serão constantes no Norte Pioneiro.