Na manhã do dia 31 de março de 2025, por volta das 9h, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Avenida das Palmeiras, no bairro Carlos Storti, em Ribeirão Claro.

A ação foi conduzida por agentes da Polícia Civil e policiais militares do 2º Batalhão, designados para localizar e apreender armas de fogo, munições e outros instrumentos relacionados a práticas criminosas. Durante a abordagem, a equipe foi recebida por uma mulher que, após resistência inicial, permitiu a entrada dos agentes. No local, foram encontradas e apreendidas uma pistola da marca Taurus, modelo G3, calibre 9mm, e uma carabina da marca CBC, calibre .22 LR, além de diversas munições.

O proprietário das armas chegou à residência durante a operação e apresentou outra pistola, também da marca Taurus, modelo G3, calibre 9mm. A busca resultou ainda na apreensão de munições adicionais, localizadas em diferentes pontos da residência.

Um homem e uma mulher foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais. As armas e munições apreendidas reforçam o compromisso das forças de segurança em garantir a ordem e a segurança da população.