Uma ação conjunta entre o 2º BPM e o 31º BPM/SP (Ourinhos/SP) resultou na prisão dos autores de um roubo de motocicleta, ocorrido na manhã de ontem (28), por volta das 09h00, em Ourinhos/SP. Os criminosos fugiram em direção ao Bairro Marques dos Reis, em Jacarezinho/PR.

As equipes do 2º BPM, ao serem informadas do ocorrido, deslocaram-se imediatamente para o local e uniram forças com as equipes do 31º BPM. Um dos suspeitos foi rapidamente detido, enquanto o outro se embrenhou em uma área de mata.

Após um cerco policial, o segundo indivíduo foi localizado nas proximidades das instalações da JBS, no Bairro Marques dos Reis. Ambos os criminosos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Ourinhos/SP.