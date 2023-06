Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã de hoje (22/06), Policiais Militares da ROTAM, Equipe de Operações com Cães e Agência de Inteligência do 2 BPM, em ação conjunta com Policiais Civis da 12 Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriram mandado de busca e apreensão em desfavor de 02 indivíduos suspeitos de estarem associados para o tráfico de drogas, no Residencial Pompéia lll em Jacarezinho/PR.

As investigações davam conta de que um deles era proprietário da droga e o outro guardava o entorpecente em sua casa, sendo que os dois eram vizinhos.

As casas foram cercadas pelas equipes policiais, por volta das 06h00mim,

e as investigações de confirmaram: foram localizadas grande quantidade de drogas, arma, contabilidade e apetrechos do tráfico.

Logo na chegada das equipes, os policiais perceberam movimentação dentro da casa onde ficavam guardados os entorpecentes.

Adentraram rapidamente e flagraram o suspeito tentando se desfazer das drogas no banheiro, sendo encontradas _*01 tablete de maconha ao lado do vaso sanitário de 02 porções grandes de cocaína já no ralo de escoamento de água do chuveiro.*_

Ainda na casa, foram encontradas mais _*01 porção grande de cocaína*_ no rack e _*01 “tijolo” de crack*_ em cima da cama do quarto, onde também foi abordada a esposa do suspeito e uma parente do casal, com a qual foi encontrada _*01 porção de crack*_, no bolso de suas vestes.

Dentro do carro do suspeito, foram encontradas _*porções de cocaína, já prontas para venda.*_

A Equipe de Operações com Cães do 2 BPM, utilizando do cão de faro de nome _*Saga*_ em buscas pela casa, localizou *01 revólver, calibre 32.*

Em buscas na casa vizinha, onde reside o outro suspeito, que de acordo com as diligências seria o proprietário da droga, “patrão”, foram encontrados _*celulares, cadernos contendo a contabilidade do tráfico, cartões bancários e 01 simulacro arma de fogo (pistola)*._

Os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Jacarezinho.

*Resumo dos resultados*:

▶️ Pessoas Presas:

02 homens

02 mulheres

▶️ Apreensões:

14 – Telefones Celulares;

01 – Balança de precisão;

01 – Pacote com 100 zip lock (utilizado para embalar cocaína)

01 – simulacro de arma de fogo (pistola)

02 – cadernos com anotações do tráfico

Cartões Bancários e 01 aparelho DVR.

▶️ Drogas apreendidas:

– 238 gr de Crack (renderia aproximadamente 800 pedras)

– 882 gr de Cocaína

– 323 gr de Maconha.

▶️ Armas de Fogo:

01 – Revólver Taurus cal’ 32