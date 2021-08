Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Município:Santa Mariana/PR

Endereço: Rodovia BR 369, km 71 – área rural

Data: 10/08/2021

Hora: 01h30min (madrugada)

Ação conjunta Polícia Militar do Paraná e Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 1.079 kg (mil e setenta nove quilogramas) de maconha, na madrugada de hoje, 10/08/2021.

Policiais Militares do 2º BPM e Agentes da Polícia Rodoviária Federal levantaram informações que uma caminhonete, branca, carregada de drogas, passaria pela Rodovia BR 369, nesta madrugada, entre os municípios de Cambará e Cornélio Procópio.

As equipes policiais realizaram pontos de vigilância e bloqueio no citado trecho, logrando êxito em se deparar com a caminhonete, alvo das diligências, nas proximidades do trevo do município de Santa Mariana.

Imediatamente foram deflagradas as ações para abordagem, sendo que, em dado momento, a caminhonete adentrou numa via rural, sendo acompanhada pelas equipes.

Os suspeitos não acataram as ordens de parada e avançaram de marcha ré com a caminhonete para cima da equipe policial militar, que realizou disparos contra o veículo.

Os narcotraficantes conseguiram se evadir com a caminhonete, mas abandonaram o veículo aproximadamente 100 metros a frente do confronto. Eles se evadiram para dentro da mata, sendo acionadas as equipes de apoio na tentativa de localizá-los, mas devido a grande extensão da área e as buscas serem no período da noite, não foi possível localizá-los.

A caminhonete, uma Mitsubishi/L200 Triton, foi atingida pelos disparos num dos pneus traseiro. Ao verificar o compartimento de cargas, foram encontradas a grande quantidade de maconha. Alguns tabletes também foram encontrados pela estrada, que caíram do veículo durante a fuga.

Toda a droga foi apreendida (1.079 kg de maconha – divididos em 1.579 tabletes), bem como o veículo, e encaminhados para Delegacia de Polícia local. As diligências continuam para prender os narcotraficantes fugitivos.