Em uma operação integrada realizada na manhã desta quinta-feira (06), a 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, em conjunto com a Delegacia da Mulher, cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 40 anos pelo descumprimento de medida protetiva concedida em favor de sua ex-companheira. A ação ocorreu por volta das 9h30, no Bairro Pedreira, após diligências para localizar o suspeito.

Ao perceber a presença policial, o homem tentou fugir correndo por uma região de morro, mas foi interceptado graças ao esforço conjunto das equipes da Polícia Civil e ao apoio da Polícia Militar. Após ser detido, ele foi conduzido ao pronto-socorro para exame de integridade física e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prevenção da violência doméstica e do feminicídio é uma das prioridades das forças de segurança, que atuam rigorosamente para garantir a proteção das vítimas. O descumprimento de medidas protetivas é tratado com máxima seriedade, uma vez que representa uma escalada perigosa na violência contra a mulher.

Os delegados responsáveis pelo caso destacaram a importância da atuação coordenada entre as unidades policiais. “Esse tipo de ação rápida e eficiente reforça que não há espaço para impunidade. O trabalho da Polícia Civil, em conjunto com a Delegacia da Mulher, é fundamental para resguardar as vítimas e evitar que novos casos de violência doméstica resultem em tragédias irreversíveis”, afirmaram os delegados Tristão Antonio Borborema de Carvalho e Carolinne Fernandes.

A Polícia Civil reitera a importância das denúncias, que podem ser feitas de forma anônima, garantindo mais segurança às vítimas e eficácia na resposta policial