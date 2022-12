Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quarta-feira (14) prendeu um homem de 33 anos, morador no bairro Jardim Bandeirantes em Ribeirão do Pinhal. Contra ele, havia um mandado de prisão pelo crime de estelionato expedido pela Justiça do Estado de São Paulo. O homem preso tem passagens por tráfico de drogas em Nova Fátima/PR e furto qualificado em Ribeirão do Pinhal/PR. Não houve resistência. Após ser detido, foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes. As investigações apontam ocorrência de crimes por meios digitais.