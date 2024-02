Na tarde de quinta-feira (8), agentes da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho prenderam um homem de 30 anos em cumprimento a um mandado de prisão. A ação aconteceu no bairro Vila São Pedro, após diligências da equipe policial.

Contra o homem havia um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário de Jacarezinho/PR (Vara de Execuções Penais). Ele foi condenado a um ano e três meses de prisão em regime fechado pelos crimes de embriaguez ao volante (Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro), recusar-se a fazer o teste do bafômetro (Artigo 309 do CTB) e desobediência (Artigo 331 do Código Penal).

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Deppen (Cadeia Pública), onde permanece à disposição da Justiça.