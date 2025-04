Na tarde do dia 31 de março de 2025, policiai militares da 2ª Pelotão realizaram patrulhamento na rodovia Parigot de Souza (PR-092), trecho urbano de Siqueira Campos, quando avistaram uma motocicleta Honda Titan 160 azul, com ruído excessivo e características irregulares. O veículo apresentava placa que, após consulta ao sistema, foi confirmada como produto de furto ocorrido em Siqueira Campos em 1º de outubro de 2022.

Após sinalização sonora e luminosa, a equipe abordou a condutora no km 261 da rodovia. Durante a inspeção veicular, foi constatado que o chassi da motocicleta estava suprimido e os sinais identificadores eram incompatíveis com a placa ostentada. A condutora relatou ter adquirido o veículo recentemente através de uma negociação via rede social.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão à condutora pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e a motocicleta foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Wenceslau Braz para os procedimentos cabíveis. A ação reafirma o empenho da Polícia Militar na fiscalização e combate a crimes relacionados a veículos.