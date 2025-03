Por volta das 11h40 do dia 30/03, na Estrada Rural do Bairro Barreirinho, em Jacarezinho, a Equipe de Operações com Cães foi acionada para intervir em um caso de furto reportado no grupo de WhatsApp da Patrulha Rural Comunitária. O chamado partiu de um policial militar da Patrulha Rural que, mesmo estando de folga, prontamente contribuiu para a ação.

Durante o patrulhamento na área rural, o policial informou que já havia abordado um dos possíveis autores do crime em uma estrada próxima. O suspeito, identificado no local, estava com um cavalo, mas não conseguiu explicar a procedência do animal.

A vítima relatou que avistou dois indivíduos em seu sítio, reconhecendo um deles como o suspeito abordado. Segundo o relato, os homens haviam cortado a cerca de arame farpado do pasto e tentavam furtar um cavalo. Ao serem flagrados, um dos indivíduos fugiu a pé, enquanto o outro montou no cavalo amarrado a um palanque e escapou.

Graças à rápida resposta das autoridades, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia local para os procedimentos legais. O caso reforça o compromisso das forças de segurança em proteger a zona rural e combater a criminalidade na região.