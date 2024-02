Um acidente na PR-092, próximo ao município de Siqueira Campos, deixou um morto na manhã desta quarta-feira (21). O condutor de uma motocicleta Honda CG 150 Fan colidiu com um caminhão Scania e faleceu no local.

O acidente aconteceu por volta das 10h10, no km 274+500 da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a motocicleta trafegava no sentido Wenceslau Braz – Siqueira Campos quando colidiu lateralmente com o caminhão, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado da moto e sofreu graves ferimentos. Ele não resistiu e morreu no local. O condutor do caminhão não se feriu.

A PRE realizou o teste do bafômetro no condutor do caminhão, que resultou negativo para consumo de álcool.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

As causas do acidente são investigadas