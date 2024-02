Uma ambulância de Jacarezinho que se dirigia para Londrina se envolveu em um acidente na BR-369 na manhã desta segunda-feira (26). O veículo capotou no canteiro central da rodovia após o condutor perder o controle da direção.

No interior da ambulância estavam o condutor, que não se feriu, e duas passageiras: uma mulher grávida e sua mãe. Ambas foram encaminhadas para hospitais da região (Uraí e Ibiporã) por equipes do Samu e Siate. A gestante, segundo informações preliminares, sofreu apenas escoriações.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atendeu a ocorrência está aguardando a confecção do laudo pericial de acidente de trânsito para determinar as causas do capotamento.