Ym grave acidente na manhã de sábado (20), na BR-153, em Ventania, no Paraná, deixou um morto e um ferido.

O acidente ocorreu por volta das 11h, no km 146 da rodovia. Um caminhão Mercedes-Benz 1620, carregado de melancias, colidiu com a estrutura de proteção lateral de uma ponte e tombou.

Dois homens viajavam no veículo, ambos de Canoas, no Rio Grande do Sul. O condutor, de 35 anos, foi encaminhado ao hospital de Ventania com lesões graves. O passageiro, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista estava molhada e a velocidade regulamentada no local é de 60 km/h.

O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente é uma curva sobre uma ponte. A PRF realizou a sinalização do local para o atendimento à ocorrência.

A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos de apuração. As causas do acidente são investigadas.

Fotos: PRF