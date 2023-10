Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente ocorrido na manhã de quinta-feira (26) na PR-862, no município de Ibiporã/PR, envolvendo um caminhão com placas de Santo Antônio da Platina-PR, deixou o motorista de 32 anos ferido.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão seguia no sentido Ibiporã-Jataizinho quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle no km 04+400 metros e colidiu contra a mureta divisória de pista. O impacto fez com que o caminhão tombasse, derramando parte da carga de farelo de milho sobre a rodovia.

Um Fiat Idea, com placas de Itambaracá-PR, que seguia no sentido contrário, foi atingido por um bloco de concreto que se desprendeu da mureta atingida pelo caminhão. O motorista do Idea, um homem de 52 anos, não se feriu.

O motorista do caminhão, um homem de 32 anos, foi socorrido e encaminhado com ferimentos graves ao Hospital Cristo Rei de Ibiporã.

O tráfego foi liberado após a remoção dos veículos e da carga derramada.

As causas do acidente são investigadas