Uma carreta saiu da pista na madrugada desta quinta-feira (29), na altura do quilômetro 32 da BR-153, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no norte pioneiro do Paraná.

Conforme apurou a reportagem, o veículo seguia no sentido Jacarezinho a Santo Antônio da Platina, por volta das 2h40, e estava carregado com cerca de oito toneladas de medicamentos. Chovia forte, e a carreta deslizou ficando atravessada sobre a pista. O motorista não se feriu.

Equipes que administram a rodovia e da seguradora atendem a ocorrência para orientar o trânsito e evitar o saqueamento da carga.

O acidente exige atenção dos motoristas no trecho, próximo ao Posto Acaron, pois o tráfego está em meia pista, no sistema pare e siga. Não há previsão para a retirada do veículo.