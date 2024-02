Na manhã desta segunda-feira (19), um acidente com trator na zona rural de Joaquim Távora provocou a morte do professor Carlos Alberto de Prioli Roque, de 53 anos. Ele estava utilizando o veículo para gradear a terra quando o mesmo tombou e o prensou.

O acidente aconteceu no Sítio Santo Antônio, no Bairro 40 de Cima. A equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito da vítima no local. A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia criminal.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina removeu o corpo da vítima, que foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho para a realização de exames de necropsia.

A direção do Colégio Estadual Miguel Dias emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do professor Carlos Alberto de Prioli Roque e expressando condolências à família e amigos.