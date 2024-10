Acidente de Trânsito em Jacarezinho: Colisão entre dois veículos na Avenida Manoel Ribas

Na tarde de ontem, terça-feira (29/10), um acidente de trânsito ocorreu na Avenida Manoel Ribas, em Jacarezinho, próximo ao Colégio Rui Barbosa. Dois veículos, um Toyota Etios e um Chevrolet S-10, colidiram no local.

De acordo com as informações obtidas, felizmente não houve feridos no incidente. Os danos foram apenas materiais, afetando ambos os veículos envolvidos na colisão. As autoridades locais foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

