Uma colisão lateral ocorrida no sábado (29), na PR-092, no trecho entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná, envolveu dois veículos e deixou dois condutores feridos.

De acordo com informações obtidas no local pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma picape GM/Montana, com placas de Wenceslau Braz – PR, transitava pela PR-092 no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos, quando na altura do quilômetro 256+750m, próximo à cidade, acabou se envolvendo em uma colisão lateral com um caminhão, com placas de Aurora – SC.

O impacto da colisão resultou no tombamento do caminhão à margem direita da rodovia, no mesmo sentido de trânsito. Além disso, houve o derramamento parcial da carga milho a granel que estava sendo transportada.

O condutor da picape, um homem de 57 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital local. Já o condutor do caminhão, um homem de 31 anos, também ficou ferido na colisão e foi socorrido pela equipe do Samu.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas para determinar as causas e responsabilidades.