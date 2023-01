Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um Citroen C3/Air Cross, com placas de Joaquim Távora-PR, e um GM/Vectra, com placas de Quatiguá-PR, por volta das 18h10 de domingo (15), na PR-128, no trecho entre Joaquim Távora/PR e Carlópolis/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o C3 seguia no sentido Joaquim Távora a Carlópolis e ao atingir o km 27 mais 600 metros capotou sobre a pista, vindo a colidir contra o Vectra que seguia no sentido contrário.

O condutor do C3, de 44 anos, o condutor do Vectra, de 47 anos e os quatro passageiros do Vectra de 30, 13, 16 e 8 anos ficaram feridos no acidente e foram encaminhados ao hospital de Joaquim Távora.

Equipes de socorristas de Joaquim Távora, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência.