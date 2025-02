Na tarde desta terça-feira (18/02), um acidente ocorreu no cruzamento da Rua Padre Mello com a Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Colégio Imaculada, em Jacarezinho. O acidente envolveu um veículo Nissan e uma moto.

O motociclista foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU, sendo encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia com ferimentos médios. A Polícia Militar esteve no local para tomar as providências cabíveis. O motorista do automóvel não sofreu ferimentos.

