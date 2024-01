Um acidente envolvendo um VW Voyage e um Volvo XC60 T8 na BR-369, Km 40, entre Bandeirantes e Andirá, deixou um ferido leve na manhã desta terça-feira (30).

Segundo informações, o Volvo seguia no sentido Andirá/Bandeirantes quando colidiu com a traseira do Voyage após uma ultrapassagem. O impacto fez com que o Voyage capotasse, invadindo uma plantação.

O condutor do Voyage, apesar de apresentar algumas contusões nas mãos, foi atendido no local e passa bem. Já os ocupantes do Volvo não sofreram ferimentos.

Equipes de resgate e autoridades competentes realizaram os procedimentos cabíveis.