Um acidente na tarde de terça-feira (25), por volta das 17h, na PR-092, no km 299+500 metros, em Quatiguá/PR, deixou três pessoas feridas.

De acordo com informações, a Fiat Strada, conduzida por uma mulher de 37 anos, cruzava a rodovia para acessar a PR-852 (sentido Quatiguá a Joaquim Távora) quando colidiu com um caminhão Mercedes-Benz Actros, que transitava no sentido crescente.

A condutora da Strada e o passageiro, de oito anos, ficaram feridos e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Quatiguá. O motorista do caminhão, de 32 anos, também teve ferimentos e foi transportado para a mesma unidade de saúde.