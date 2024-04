Um acidente envolvendo três caminhões na BR-153, no trecho entre Santo Antônio da Platina/PR e Jacarezinho/PR, deixou três pessoas feridas na noite de ontem (8). A colisão ocorreu no km 31+126 da rodovia, próximo à Ponte do Ubá, por volta das 23h.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, empresa responsável pela concessão da rodovia, as vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Jacarezinho. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate, mas a equipe da concessionária já estava no local realizando o resgate de uma das vítimas que estava presa nas ferragens da cabine de um dos veículos. A ambulância dos bombeiros, que já havia se deslocado para o atendimento, chegou em seguida e auxiliou no atendimento.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência.