Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente aconteceu na manhã deste domingo, 24, na Rod Parigot de Souza – PR-092, por volta das 09h40, no trevo de Quatiguá onde um Gol placas de Jacarezinho, cor cinza, saiu do trevo, atravessou a pista e acabou sendo atingido por uma carreta com placas de Ribeirão do Pinhal que ia sentido Joaquim Távora-Siqueira Campos.

Os ocupantes do Gol, identificados como Eduardo M.L e Antônio F.A, ambos com 18 anos estavam saindo de Quatiguá para Jundiaí do Sul, onde moram. O motorista da carreta nada sofreu.

Os rapazes foram socorridos e encaminhados para o hospital São Vicente de Paulo em Quatiguá, porém, Eduardo precisou ser transferido para uma unidade hospitalar de Jacarezinho em uma ambulância do SAMU.

Ainda não se sabe as causas do acidente.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária de Siqueira Campos.