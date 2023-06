Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas morreram e, pelo menos, 10 ficaram feridas em um acidente entre um carro e o ônibus da banda paranaense Família Azzolini na noite desta terça-feira (14). A batida aconteceu na PR-280, em Clevelândia, no sudoeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro estava na contramão, quando atingiu o ônibus. O motorista do coletivo tentou desviar, mas não conseguiu.

A banda Família Azzolini é de Francisco Beltrão e é conhecida pelas interpretações de clássicos da música ítalo-brasileira. O grupo seguia para Santa Catarina para cumprir agendas de shows e a gravação de um DVD no próximo sábado. Nas redes sociais, a cantora Thaina detalhou como foi o acidente.

“Fomos pegos de surpresa, estávamos na nossa viagem normal em direção a Nova Veneza, em Santa Catarina, onde temos show no fim de semana e gravação do nosso DVD, e de repente sumiu tudo na frente, sentimos que o ônibus estava fora da pista. Não tombamos, mas sentimos que o ônibus saiu da rodovia e nisso entramos em choque”, disse.

O motorista do ônibus, Jalinton Martins, de 35 anos, e a condutora do carro, Eliane Maria Ruchel de Gasperi, de 58 anos, morreram no local.

“Infelizmente nós perdemos o nosso irmão de estrada, o Jalinton, nosso motorista e a pessoa que colidiu também veio a óbito. Não sei nem o que dizer nesse momento. Outros sofreram alguns ferimentos, mas estão bem”, lamentou Thainá.

Os feridos foram encaminhados para hospitais da região