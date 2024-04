Um grave acidente entre um Gol e um Monza na noite desta sexta-feira (5), pouco depois das 22h, deixou um morto e três feridos no trevo de acesso a Santo Antônio da Platina pela avenida José Palma Rennó.

O Monza, com placas de Londrina, transportava além do motorista, dois passageiros, um deles identificado como Leandro X C, de 25 anos, morador de Londrina, que faleceu no local do acidente. O motorista foi encaminhado ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina e o outro passageiro à Santa Casa de Jacarezinho.

O Gol, com placas de Santo Antônio da Platina, tinha apenas o motorista, que também foi levado ao pronto-socorro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o Gol seguia pela PR-439 sentido Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da Platina quando o Monza cruzava a rodovia no trevo, momento em que ocorreu a colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência.