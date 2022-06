Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda CG 125, e uma caminhonete Iveco, com placas de Arapoti/PR, foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) por volta das 18h20 de ontem (14) no km 125 da PR-151, próximo a Wenceslau Braz/PR.

De acordo com a PRE, ambos os veículos transitavam no sentido Santana do Itararé/Wenceslau Braz, quando ao atingir o km 125 a camionete atingiu a traseira da motocicleta, que estava com a luz apagada, sem placa e chassi suprimido.

O condutor da motocicleta, de 15 anos, foi socorrido e hospitalizado em Santana do Itararé. O passageiro, de 39 anos, morreu no local do acidente.