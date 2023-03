Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde desta sexta-feira (17), um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma colheitadeira na BR-369, em Corbélia, no oeste do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colheitadeira atravessava a rodovia, indo a uma estrada rural, quando a motocicleta colidiu.

Para ler a matéria completa, acesse o portal TNOnline, clicando aqui.