Um acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem (6), por volta das 21h, na rodovia PR-272, km 73+900, em Jaboti/PR, deixou uma pessoa ferida.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Fiat Palio, com placas de Pinhais-PR, saiu de um posto de combustível e foi atingido lateralmente por uma Toyota Hilux, com placas de Tomazina-PR. O condutor do Palio, um homem de 49 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Pinhalão por populares. Já o motorista da Hilux, um homem de 53 anos, não se feriu e realizou o teste do bafômetro, que resultou negativo.

O condutor da Hilux relatou à polícia que trafegava pela rodovia no sentido crescente quando ocorreu a colisão. O acidente está sendo investigado.

Foto: PRE