Um acidente envolvendo uma Saveiro e um trator na noite de ontem (26) deixou três pessoas feridas na PR-272, em Ibaiti. A colisão aconteceu por volta das 19h30, no km 106+880 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a Saveiro, com placas de Ibaiti, seguia no mesmo sentido quando colidiu na traseira de uma carreta acoplada em um trator.

Na Saveiro, o condutor, um homem de 50 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaiti por terceiros. No trator, o condutor, de 38 anos, não ficou ferido. Já na carreta, dois passageiros, homens de 41 e 73 anos, sofreram ferimentos e foram levados ao Hospital Municipal de Figueira.

A PRE informou que a pista no local do acidente é dupla e reta em nível. As causas da colisão ainda estão sendo investigadas.