Por volta do meio dia desta sexta-feira (8), mais um grave acidente foi registrado em Bandeirantes/PR, desta vez na PR-855, em frente ao motel Cavalinho. Uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) seguia pela PR-855 no sentido Andirá a Santa Mariana, quando uma picape VW/Saveiro, com apenas o motorista no interior do veículo, tentou atravessar a rodovia no exato momento em que a viatura passava pelo local, sendo inevitável a colisão.

O condutor da Saveiro seguia para uma chácara. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça e foi prontamente socorrido, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro de Bandeirantes.

Os dois policiais envolvidos no acidente sofreram ferimentos leves e também receberam atendimento da equipe de resgate no local.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil e Polícia Rodoviária Estadual (PRE).