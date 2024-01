Um acidente de trânsito envolvendo duas carretas e uma caminhonete foi registrado na manhã desta terça-feira (23) na rodovia PR-092 no trecho que liga os municípios de Santo Antônio da Platina a Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 08h00 e envolveu duas carretas e uma caminhonete VW Amarok.

Conforme relatos dos motoristas, a carreta com placas de Santa Catarina conduzida por um homem de 45 anos transitava no sentido Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina quando acabou se envolvendo em uma colisão com a outra carreta e a Amarok que transitavam no sentido contrário.

As duas carretas acabaram se envolvendo em uma batida lateral e, com isso, a Scania acabou saindo da pita e parando as margens da rodovia. A caminhonete que seguia logo atrás também acabou se envolvendo no acidente. Parte d a carga ficou sobre a pista e o trânsito ficou lento no local. Felizmente, apesar dos prejuízos, ninguém ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local e tomou as providências cabíveis ao caso.

Fonte:https://folhaextra.com/