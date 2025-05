Uma batida frontal entre dois carros deixou quatro mortos na Rodovia Engenheiro Thomaz Magalhães (SP-287), quilômetro 22, entre Piraju (SP) e Sarutaiá (SP), na manhã deste sábado (10). Um dos veículos ficou completamente destruído após o acidente.

Ao g1 , o hospital informou que as pessoas seriam de Fartura (SP) e Sarutaiá. Dos seis envolvidos, quatro adultos morreram, sendo três homens e uma mulher. Uma criança, que vai passar por cirurgia, e um homem sobreviveram.

Ainda segundo o hospital, os pais da criança morreram no acidente e a família era de Fartura. Os corpos das vítimas continuam no necrotério do hospital e serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Avaré (SP).