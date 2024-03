Um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta quinta-feira (21) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, tirou a vida de um caminhoneiro e deixou outras três pessoas feridas.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu por volta das 17h30 no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos, próximo ao local conhecido como “Barraca do Mineiro”. Segundo relatos de testemunhas, duas carretas que transitavam em sentidos opostos colidiram frontalmente. Um dos veículos ficou destruído e o motorista morreu preso às ferragens. Uma caminhonete que seguia atrás de uma das carretas também foi atingida. Três pessoas ficaram feridas, mas dispensaram o atendimento médico no local.

Com a gravidade do acidente, as duas carretas ficaram sobre a pista e o trânsito foi interditado para o trabalho das equipes de Socorro. Estiveram no local a equipe de socorro da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz, Defesa Civil, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a equipe da Polícia Rodoviária de Siqueira Campos.

Devido a colisão, houve uma grande quantidade de óleo que se espalhou pela pista, além da carga de açúcar que era transportada por um dos caminhões. Com isso, a pista deve ficar interditada até que a equipe do IML (Instituto Médico Legal) recolha o corpo da vítima fatal.

Depois será realizado o trabalho de remoção dos veículos e limpeza da pista para que só assim o trânsito possa ser liberado de forma segura evitando novos acidentes, considerando que a rodovia está molhada devido a chuva.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Fonte: folhaextra.com