Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (30), na BR-153, próximo ao Posto Chapadão, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a solicitação de atendimento foi recebida por volta das 5h13 informando sobre uma vítima encarcerada.

A vítima foi retirada do carro com escoriações na cabeça e no tórax, além de fraturas nas pernas. Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina.

A outra vítima do acidente foi socorrida pelo Samu e encaminhada à mesma unidade hospitalar.

A causa do acidente ainda está sendo investigada