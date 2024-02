Um homem de 44 anos e um passageiro de 36 anos ficaram gravemente feridos em um acidente na tarde da última segunda-feira (5), na BR-153, em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná.

O condutor de uma Fiat/Strada perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu com uma árvore. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles foram socorridos e levados ao Hospital de Santo Antônio da Platina.

Além da PRF, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e o Corpo de Bombeiros Militar, foram acionadas para prestar assistência e orientar o trânsito na região.