A comunidade de Andirá, no norte pioneiro do Paraná, está em luto após um trágico acidente ocorrido na manhã deste sábado (2). O acidente envolveu um veículo Fiat Argo e uma carreta Scania, e deixou duas mulheres mortas e duas gravemente feridas.

As vítimas que faleceram foram identificadas como Mirella Zanon e Josiele Tomé da Silva Irao, ambas moravam em Andirá e eram servidoras do município.

De acordo com informações do radialista Cléverson Rodrigues, o acidente aconteceu por volta das 09h45, no trevo próximo à Cooperativa Integrada, na saída para Barra do Jacaré, na BR-369. O Fiat Argo, com placas de Andirá, tentava fazer a conversão na pista quando foi atingido na lateral pela carreta, que se deslocava de Bandeirantes para Andirá.

Três das vítimas estavam inconscientes no momento do socorro, enquanto uma estava desorientada. As equipes de resgate encaminharam duas das vítimas para o Hospital de Andirá e as outras duas para o Pronto-Socorro de Bandeirantes.

Mirella Zanon, que estava internada no hospital de Andirá, teve óbito poucas horas após o acidente. Já Josiele Tomé da Silva Irao, passageira do banco de trás da motorista, foi transferida de helicóptero para um hospital em Londrina, onde faleceu.

As autoridades locais estão prestando apoio às famílias das vítimas. O motorista da carreta, que reside em Santa Mariana, também foi atendido e está colaborando com as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente.