Na manhã deste domingo (15), um acidente foi registrado na BR-369, no trevo da Integrada, saída para Barra do Jacaré e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão envolveu um veículo Volkswagen Golf, com placas de Bandeirantes, e um caminhão que teria atravessado a rodovia de forma repentina.

De acordo com informações apuradas no local, o Golf seguia no sentido à cidade de Bandeirantes quando foi surpreendido por um caminhão que cruzou a via. O condutor do Golf não conseguiu evitar a colisão, atingindo o caminhão lateralmente. Após o impacto, o caminhão fugiu do local, tomando rumo a Santo Antônio da Platina.

A Polícia Rodoviária foi acionada e realiza diligências para identificar e localizar o caminhoneiro envolvido na ocorrência. O motorista do Gol foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado ao hospital com ferimentos, cujo estado de saúde ainda não foi divulgado.

As causas do acidente seguem sendo investigadas. A rodovia foi parcialmente sinalizada para atendimento da ocorrência e remoção dos veículos. Testemunhas que tenham presenciado o fato podem colaborar com informações junto à Polícia Rodoviária Federal.