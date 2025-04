Na manhã desta sexta-feira (25 de abril), um acidente envolvendo três veículos foi registrado no km 58 da BR-369, próximo ao trevo de acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes (PR). O incidente mobilizou equipes de emergência e bloqueou parcialmente o tráfego.

De acordo com informações preliminares, o motorista de um Hyundai HB20 preto, residente de Bandeirantes, voltava de Cornélio Procópio quando foi surpreendido por uma tentativa de ultrapassagem. Uma caminhonete Nissan Frontier invadiu a pista contrária ao tentar ultrapassar um caminhão que trafegava em direção oposta. Para evitar uma colisão frontal, o condutor do HB20 freou bruscamente, mas o Fiat Palio preto que seguia atrás não conseguiu parar a tempo, colidindo na traseira do Hyundai. Com o impacto, o Palio rodou na pista, atingindo lateralmente o caminhão.

A condutora do Fiat Palio e uma passageira do Hyundai HB20 sofreram ferimentos leves e foram socorridas pela equipe de emergência, sendo encaminhadas ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Bandeirantes. O atendimento contou com a presença da Polícia Rodoviária Federal, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que atuaram para registrar a ocorrência e organizar o fluxo de veículos na região.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Enquanto isso, o tráfego no local ficou parcialmente bloqueado, provocando congestionamento e transtornos para os motoristas.

