Na tarde de domingo (9), um acidente deixou duas pessoas feridas na PR-151, no km 70+600 metros, em Siqueira Campos/PR.

De acordo com a PRE, um veículo Chevrolet Montana, com placas de Siqueira Campos-PR, transitava no sentido decrescente da rodovia, do distrito de Alemoa para Nova Brasília, quando o motorista perdeu o controle e saiu da pista.

O condutor de 60 anos ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico. O passageiro teve ferimentos leves e também foi levado ao hospital.

O teste do etilômetro não foi realizado. O veículo foi liberado no local para familiares.