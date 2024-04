Três pessoas ficaram feridas em um acidente na PR-218, em Joaquim Távora, na noite de terça-feira (4). A colisão envolveu duas motocicletas e dois carros.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 18h50, no km 33+600 da rodovia. Duas motocicletas, uma Honda CG 150 Titan e uma Honda CB 300R, um Chevrolet Vectra e um Ford Fiesta Sedan se envolveram no acidente.

As condutoras das motocicletas, de 36 e 20 anos, e a passageira da Honda CB 300R, de 28 anos, foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Joaquim Távora com ferimentos médios. Os condutores dos carros, de 56 e 38 anos, não se feriram.

A PRE realizou o teste do bafômetro nos condutores dos carros, que resultou em negativo para ambos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.