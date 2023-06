Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente envolvendo dois veículos ocorreu na tarde de ontem, dia 30, por volta das 16h55, na PR-424, no trecho entre Siqueira Campos e Salto de Itararé, no norte pioneiro do Paraná. A colisão frontal deixou uma pessoa ferida.

Um VW/Gol, com placas de Siqueira Campos/PR, era conduzido por um homem de 40 anos. Ele sofreu lesões e foi encaminhado para o pronto-socorro de Salto de Itararé para receber atendimento médico.

Já o outo veículo envolvido no acidente, um caminhão VW/17.280, de Joaquim Távora/PR, era conduzido por um homem de 41 anos, que não sofreu lesões. O passageiro também não se feriu.

O teste etilômétrico realizado no condutor do caminhão resultou em 0,00 mg/l, indicando que ele não havia consumido álcool antes do acidente. Já o condutor do Gol, devido aos ferimentos, foi levado ao hospital antes da realização do teste.

No momento do acidente estava chovendo, o que pode ter contribuído para o ocorrido. A pista é simples, com um trecho em nível e uma curva fechada, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

Com base na posição dos veículos e nos dados coletados no local, acredita-se que o veículo Gol estava trafegando pela PR-424 no km 10 mais 800 metros, quando colidiu frontalmente com o caminhão, que transitava no sentido oposto.

O trânsito ficou interrompido durante a realização dos trabalhos, sendo normalizado por volta das 19h40.

As circunstâncias exatas que levaram à colisão serão investigadas pelas autoridades competentes, a fim de determinar a responsabilidade pelo acidente.