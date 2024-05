Um grave acidente na PR-431, no km 61+400, próximo ao município de Cambará/PR, deixou um morto e três feridos no início da tarde de hoje (22). A colisão envolveu um Chevrolet Onix com placas de Matão-SP e um caminhão Volvo FH400 com placas de Andirá-PR.

Segundo informações preliminares, o Chevrolet Onix seguia pela rodovia quando tentou fazer uma conversão e acabou colidindo com o caminhão. Com o impacto da batida, ambos os veículos pararam fora da pista.

O condutor do Onix, identificado como Luiz F. I, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. Já a passageira do carro, Jovelina A I, de 76 anos, foi socorrida em estado grave. Uma terceira passageira, ainda não identificada, também foi socorrida com ferimentos graves.

O motorista do caminhão, Luiz E. B, de 53 anos, sofreu ferimentos leves.

