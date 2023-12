Um homem de 27 anos ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na PR-436, no município de Itambaracá/PR, na manhã desta quarta-feira (13).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 9h, no km 105. O homem, que conduzia um VW/Gol com placas de Santa Mariana-PR, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore.

O motorista foi socorrido por uma ambulância e encaminhado ao Hospital de Bandeirantes. Ele sofreu ferimentos graves e seu estado de saúde é considerado estável.

As causas do acidente são investigadas.