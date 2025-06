Na manhã desta quinta-feira, 26 de junho de 2025, por volta das 9h, um acidente de trânsito foi registrado na PR-436 (Rodovia Deputado Dino Veiga), no trecho entre os municípios de Bandeirantes e Itambaracá, no norte do Paraná.

Segundo apurações no local, uma mulher que conduzia um Volkswagen Gol preto, modelo “quadrado”, com placas de Itambaracá, perdeu o controle do veículo em uma curva nas proximidades do acesso à Usina Bandeirantes. O carro capotou e ficou completamente destruído. A motorista, moradora de Itambaracá e que trabalha em Bandeirantes, estava se deslocando no sentido Bandeirantes–Itambaracá.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes foi acionada prontamente e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que estava sozinha no automóvel. A motorista foi encontrada consciente e com dores pelo corpo, sendo encaminhada ao Pronto-Socorro de Bandeirantes para avaliação médica.

Além do resgate, os bombeiros também atuaram na contenção de um vazamento de combustível no local, medida importante para evitar riscos de explosão ou incêndio.

A causa exata do acidente ainda não foi esclarecida, mas as autoridades recomendam atenção redobrada naquele trecho da rodovia, especialmente em condições de pista molhada ou visibilidade reduzida.