O motorista de uma carreta, que estava carregada com combustível, foi resgatado de helicóptero após sofrer um acidente na PR-170, no noroeste do Paraná. Por volta das 5h40, deste sábado (13), o caminhoneiro tombou o veículo na rodovia entre Borrazópolis e Novo Itacolomi e ficou preso nas ferragens.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros atuou por aproximadamente 2h30 para conseguir resgatar a vítima, que ficou presa nas ferragens da cabine. Após ser retirado da carreta, o homem, de 38 anos, foi removido de helicóptero para uma base em Maringá.

A rodovia chegou a ser totalmente interditada para atendimento da ocorrência.