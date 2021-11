Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou queda de 11% no número de acidentes e de 24% de feridos nas rodovias estaduais do Paraná durante o feriado de Finados deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de mortos aumentou 50%.

As atividades de fiscalização envolveram os 54 postos rodoviários e seis companhias do BPRv, no Interior e Litoral do Estado, desde a zero hora de sexta-feira (29) até as 23h59 de terça-feira (02). Nas ações contra o crime, mais de 470 quilos de drogas foram apreendidos nas rodovias estaduais.

De acordo com o balanço, neste ano foram registrados 75 acidentes, enquanto que em 2020 houve 84. No feriado prolongado de 2021, 81 pessoas ficaram feridas e no ano passado foram 107. Já as mortes subiram de seis (2020) para nove (2021). O aumento se deu por conta de um acidente com cinco vítimas fatais em Cascavel, na sexta.

O comandante do BPRv, tenente-coronel Joserli Wellington Selmer, observa que a queda em acidentes e feridos se deu mesmo com um dia a mais que no ano passado. “Atribuímos essa redução à soma de dois fatores: a conscientização dos condutores e também a aplicação estratégica do policiamento, que contou com o reforço de policiais do serviço administrativo”, disse.

Apreensões

Neste ano também ocorreram diversas apreensões nas rodovias. O destaque foi maconha, com um aumento de 51% nas apreensões. Foram 473 quilos da droga apreendidos em 2021 e 312,8 quilos em 2020.

“Isso é fruto de uma atuação focada não somente nas questões de trânsito, mas de segurança pública no geral. Conseguimos grandes apreensões de drogas, especificamente de maconha, resultando na retirada de quase meia tonelada dessa droga de circulação”, disse o tenente-coronel Selmer.

Fiscalização

Durante os trabalhos, as equipes do BPRv fizeram operações com radares móveis para inibir o excesso de velocidade. O trabalho resultou em 3.067 imagens de radar neste feriado, um acréscimo de 17% em relação ao mesmo período de 2020, com 3.067 imagens.

Com relação a autos de infração de trânsito, houve uma queda de 51% neste feriado (de 1.870 para 919). Já nas ações contra a embriaguez ao volante, o esforço do BPRv resultou em um aumento de 68% em testes etilométricos (de 205 para 345), além do acréscimo de 45% nas autuações (de 11 para 16). Neste ano, cinco condutores foram detidos por embriaguez ao volante.

“O trabalho preventivo, através de operações radar e de abordagens resultaram no aumento dos testes, através do bafômetro regular e o passivo, resultando em prisões por esses crimes”, explicou Selmer.