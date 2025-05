Um homicídio ocorrido na madrugada de quinta-feira (1º), no bairro Jardim Altvater (Sindicato), em Santo Antônio da Platina/PR, teve desdobramentos rápidos e chocantes. O autor do disparo, um adolescente de 15 anos, confessou o crime à polícia e indicou o local onde escondeu a arma.

Polícia identifica autor de homicídio em menos de 48 horas

Logo após o crime, que vitimou um homem de 40 anos em via pública, uma força-tarefa foi montada com a colaboração entre policiais civis e militares. As investigações levaram à identificação do suspeito, que se apresentou à delegacia com sua defesa e assumiu o homicídio.

Arma artesanal e confissão detalhada

Durante o depoimento, o adolescente revelou que a arma usada no crime (uma espingarda artesanal calibre 12, com uma munição deflagrada) estava escondida. O próprio delegado localizou e apreendeu o armamento.

Segundo o jovem, o homicídio foi motivado por medo, onde um mês antes, teria tido uma discussão com a vítima e passou a sentir-se ameaçado. Por esse motivo, adquiriu a arma. Na noite do crime, após nova discussão e acreditando que a vítima também estivesse armada, efetuou o disparo fatal.

Adolescente será responsabilizado e investigações continuam

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar se houve participação de terceiros ou instigação por parte de outros envolvidos.