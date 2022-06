Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma aluna, de 17 anos, foi assediada enquanto saía do colégio, na noite desta quinta-feira (9). Ela foi agarrada por um homem que passava pela Rua Figueira, em Londrina, norte do Paraná, ao chegar no ponto de ônibus.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem, de 31 anos, se ofereceu para limpar o banco que estava molhado pela chuva. Entretanto, ao se aproximar, segurou a jovem e passou a mão em suas nádegas.

A garota conseguiu se soltar e correu para dentro do Colégio Estadual Polivalente. Roberto Justo, diretor do turno, viu a jovem chorando e a questionou. Em seguida, Roberto e outro funcionário saíram em busca do suspeito. Os dois encontraram ele e o seguraram até a chegada da PM.