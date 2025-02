O proprietário do avião que caiu na manhã desta sexta-feira (7) na zona oeste em São Paulo, o advogado gaúcho Márcio Carpena, postou um vídeo do avião na pista do aeroporto, pouco antes do acidente. No curto vídeo publicado em suas redes sociais, a aeronave aparece sendo rebocada por um trator na pista do Campo de Marte. O vídeo mostra ainda o piloto Gustavo Medeiros, que aparece ao lado do avião, aguardando para assumir o comando. O vídeo ainda tem um texto em que afirma que em breve o advogado estaria em Porto Alegre.

O avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na região da Barra Funda, em São Paulo. Carpena e Medeiros morreram carbonizados. Outras seis pessoas que estavam próximas ao acidente ficaram feridas. O perfil do advogado tem também outras fotos dele no avião, um King Air F90, adquirido em dezembro de 2024.

O King Air F90 é uma aeronave de pequeno porte, fabricada pela Beechcraft, nos Estados Unidos. Tem capacidade para oito pessoas, sete passageiros mais o piloto. Estava em nome da Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos Ltda, de Porto Alegre. (*Com informações da Agência Brasil).

Assista ao vídeo publicado pelo advogado: